Wyrok TSUE może pomóc nie tylko frankowiczom

Umowy pozostałych kredytów walutowych (np. rozliczanych w euro), często okazują się bardzo podobne do tych, które podpisywali frankowicze. Taka sytuacja sugeruje możliwość stosowania klauzul niedozwolonych (abuzywnych) przez banki. Dlatego niektórzy kredytobiorcy zadłużeni hipotecznie w pozostałych walutach obcych (m.in. EUR, USD lub GBP) również mogą wytoczyć powództwo sądowe przeciwko bankowi. Dla części takich osób wsparciem będzie październikowy wyrok TSUE, zgodnie z którym: "w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego".

Na razie media raczej nie informowały o osobach zadłużonych np. w euro, które na sądowej wokandzie próbują doprowadzić do unieważnienia umowy kredytowej lub jej "odwalutowania" (tzn. usunięcia waloryzacji i dalszej spłaty długu oprocentowanego wedle stawki LIBOR/EURIBOR). Wynika to z dość prozaicznej przyczyny. Po prostu typowi "eurowicze" znajdują się w lepszym położeniu niż posiadacze umów rozliczanych według kursu franka. Spora część tych osób zaciągnęła swój kredyt po kursie EUR/PLN zbliżonym do obecnego albo nawet jeszcze wyższym. Taka sytuacja nie zachęca do podejmowania długiego i kosztownego sporu sądowego z bankiem.