Z 500+ łatwiej o kredyt gotówkowy w banku

Świadczenie 500 plus to wsparcie finansowe z budżetu państwa dla rodziców dzieci, które nie ukończyły 18 lat. Program w ubiegłym roku został rozszerzony i według danych MRPiPS aktualnie korzysta z niego ponad 6,8 mln małoletnich. Dla rodziców dwójki dzieci, to dodatkowe 1 tys. zł miesięcznie. Większy dochód to także lepsza zdolność kredytowa, co Polacy chętnie wykorzystują, wnioskując o kredyt gotówkowy.

Wniosków o kredyt gotówkowy jest mniej, ale Polacy pożyczają większe kwoty

Najnowsze dane dotyczące sprzedaży kredytów w Polsce opublikowane przez BIK, pokazują, że w okresie od stycznia do listopada 2019 r. banki udzieliły blisko 7 mln kredytów konsumpcyjnych o łącznej wartości ponad 81 mld zł. Oznacza to, że statystycznie co szósty Polak wziął kredyt gotówkowy w minionym roku.

Jest to niewielki spadek w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r. (o 0,9%), ale za to wartość udzielonych kredytów wzrosła o 5,5%. Jak twierdzi główny analityk Biura Informacji Kredytowej prof. Waldemar Rogowski, przyczyniło się do tego: wydłużanie okresu kredytowania, rekordowo niskie stopy procentowe oraz wzrost dochodów gospodarstw domowych.

Lepsze zarobki Polaków wynikają nie tylko z podniesienia płacy minimalnej, ale też faktu, że do domowych budżetów trafią pieniądze z programu 500+. A większe możliwości finansowe pozwalają zainteresowanym na zaciąganie większych kredytów.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać kredyt gotówkowy?

Nawet jeśli rodzina pobiera świadczenia socjalne na dzieci, to nie zawsze jest w stanie zrealizować wszystkich swoich planów np. remontowych. Wtedy kredyt gotówkowy jest dobrym rozwiązaniem, bo banki wymagają coraz mniej formalności i coraz łatwiej zawnioskować o kredyt online.

Należy jednak pamiętać o tym, że bank pożyczając klientowi pieniądze, podejmuje pewnego rodzaju ryzyko. Nie ma w końcu pewności, że klient będzie regularnie spłacał dług. Aby je zminimalizować, musi dokładnie przeanalizować sytuację kredytobiorcy, czyli zbadać jego zdolność kredytową.

Co sprawdza bank? Bierze pod uwagę m.in.:

• wysokość dochodów oraz rodzaj zatrudnienia klienta (umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt itd.),

• miesięczne koszty utrzymania (czynsz, rachunki itd.) oraz liczbę osób w gospodarstwie domowym,

• bieżące zadłużenie klienta (wysokość niespłaconych kredytów, karty kredytowe, debet na koncie itp.) .

Na podstawie tych informacji próbuje oszacować, czy klientowi zostaną środki na spłatę raty kredytu. Najważniejszym kryterium są jednak dochody. Czy potencjalni kredytobiorcy mogą liczyć na lepsze warunki ze względu na otrzymywanie 500+. Mimo że Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że 500+ to regularnie otrzymywane świadczenie, więc może stanowić część miesięcznego budżetu rodziny, to banki podchodzą do tematu różnie. Banki takie jak Citi Handlowy czy BNP Paribas akceptują 500+ jako dodatkowy dochód, ale już PKO BP niekoniecznie.

Każdy bank ma więc własne zasady przyznawania kredytów. Jeden uzna, że zdolność kredytowa klienta jest na tyle dobra, że otrzyma on kredyt gotówkowy online bez zbędnych formalności, a inna instytucja poprosi klienta o wizytę w oddziale i udokumentowanie wszystkich źródeł dochodu. Dlatego tak ważne jest porównanie ofert. Pozwoli to nie tylko znaleźć szybki i łatwy proces, ale także najtańszy kredyt gotówkowy.

500+ a kredyt gotówkowy

Program Rodzina 500 plus został wprowadzony przez obecnie rządzącą partię w 2016 r. Każdy rodzic, który wtedy złożył wniosek, mógł liczyć na comiesięczne wypłaty kwoty 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Wtedy też obowiązywało kryterium dochodowe, które umożliwiało otrzymanie 500+ na pierwsze dziecko. W lipcu 2019 r. nastąpiły zmiany, dzięki którym świadczenie wypłacane jest z budżetu państwa na każde dziecko bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków.

Główne cele programu to poprawa warunków życia polskich rodzin, zachęcenie kobiet do rodzenia dzieci i szeroko rozumiana inwestycja w rodzinę. Pieniądze stanowią duże wsparcie finansowe, ale nie powoduje, że Polacy rezygnują z kredytów. Pożyczając pieniądze w banku, mogą wyremontować mieszkanie czy kupić samochód, a ratę pomaga spłacać 500+. W końcu państwo w żaden sposób nie rozlicza rodzin, na co zostały przeznaczone środki.

Mimo że świadczenie 500+ jest świadczeniem socjalnym przyznawanym na określony czas, to bank może zaakceptować je jako stałe źródło dochodu. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to głównie niewielkich kwot kredytów np. 20 tys. oraz z krótkim okresem spłaty. Tak kolorowo nie jest już w przypadku kredytu hipotecznego, bo kredytodawca nie może przyjąć, że kredytobiorca będzie je stale otrzymywać przez 30 lat.

