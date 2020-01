Karta kredytowa obniża zdolność kredytową, czyli bądź krok do przodu od przyszłego kredytu

Od stycznia do listopada 2019 banki wydały aż 1108,3 tys. kart kredytowych, co daje wzrost o 20,3% względem ubiegłego roku. Suma przyznanego limitu dla wszystkich wydanych kart wyniosła 6,402 mld zł. Dla banków rok 2019 to zdecydowanie rok kart kredytowych, skąd ten nagły boom na ten produkt?

Jeżeli ważnym jest dla ciebie bezpieczeństwo podczas robienia zakupów, to z pewnością karta kredytowa zapewni ci ten komfort. Dzięki usłudze chargeback możliwe jest anulowanie wydanych środków. W przypadku, kiedy nie dostałeś zamówionego towaru, wystarczy zgłosić się do oddziału swojego banku, wypełnić formularz reklamacyjny, a dalszymi kromkami zajmie się bank w Twoim imieniu.

W zależności od banku, przy obliczaniu zdolności kredytowej przyjmuje się od 2,6% do 5% całego limitu na karcie jako obciążenie finansowe. Co za tym idzie, jeżeli posiadasz limit na karcie kredytowej w wysokości 15 000 zł, to bank do miesięcznych kosztów doliczy ci od 390 zł do 750 zł.

Jeżeli myślisz o zaciągnięciu kredytu gotówkowego na większą kwotę, dobrym rozwiązaniem będzie ustalenie jak najniższego limitu na karcie, używając jej tylko na potrzeby programów lojalnościowych, czy w celu uniknięcia ewentualnych problemów z podróżowaniem lub całkowite spłacenie limitu i zrezygnowanie z karty.