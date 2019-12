firma 17 minut temu

Polscy przedsiębiorcy coraz bardziej spłukani. Długi z kredytów się piętrzą

60,5 mln zł - tyle wynosi rekordowe zadłużenie w Polsce wpisane do Krajowego Rejestru Długów. Widmo, które prześladuje polskich przedsiębiorców w postaci nieopłaconych faktur za usługi i towary sięga już 9,4 mld zł. Co w takim razie stoi za tą gospodarczą masakrą, która w swoich sidłach trzyma ok. 282 000 firm?

