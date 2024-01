Zaufani ludzie Morawieckiego stracili posady. Minister "sprząta" w kolejnej instytucji

To jednak otworzy drogę do zmiany zarządu w kwietniu, kiedy kończy kadencję obecny skład zarządu BFK. Przedstawiciele szefa polskich finansów mają w radzie większość, bowiem minister deleguje trzech członków , prezes NBP dwóch, a przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego jednego.

Jak zaznacza Interia Biznes, w radzie minister Domański wciąż pozostawił Krzysztofa Budzicha, Ten do został do niej delegowany w kwietniu 2020 r., kiedy to ministrem finansów był Tadeusz Kościński.