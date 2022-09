Czym jest bankowy fundusz gwarancyjny?

Z instytucją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w skrócie BFG, możesz spotkać się przy okazji podpisywania umowy w banku o lokatę terminową czy konto oszczędnościowe. Ma to związek z gwarantowaniem depozytów w polskich bankach. Zobacz, jak działa bankowy fundusz gwarancyjny. Co to jest i depozyty do jakiej kwoty obejmuje?