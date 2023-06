Zbigniew Ziobro: "udało nam się obronić wolność do posiadania gotówki"

W sobotę na wyjazdowym posiedzeniu w Kielcach obradował zarząd krajowy Suwerennej Polski. Po spotkaniu przedstawiciele ugrupowania zorganizowali konferencję prasową, podczas której odnieśli się do bieżącej sytuacji politycznej.

Uchylenie ograniczeń w płatności gotówką

– Udało nam się obronić wolność Polaków do posiadania gotówki. Była próba ze strony lobby bankowego, ale też eurokratów – Klausa Schwaba i innych pseudowizjonerów zmian w Europie, która miała się sprowadzać do tego, że gotówka miałaby zniknąć, a zastąpić ją miałby pieniądz elektroniczny. Otóż byłaby to bardzo zła wiadomość dla wolności Polaków, którzy powinni mieć zawsze prawo wyboru – powiedział w sobotę lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro.