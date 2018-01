"Euro to rozwiązanie czy problem?" Mateusz Morawiecki w Davos o przyjęciu wspólnej waluty

Fot. Jan Bielecki/East News Mateusz Morawiecki uważa, że Polska jeszcze długo nie będzie gotowa na przyjęcie euro.

- Czy euro to rozwiązanie, czy problem? Oto pytanie, na które muszę znaleźć odpowiedź - powiedział premier Mateusz Morawiecki na pytanie o szansę na przyjęcie przez Polskę wspólnej waluty. Jak dodał, polska gospodarka nie osiągnęła jeszcze wystarczającej konwergencji ze strefą euro.

Co mogłoby skłonić pana do zmiany zdania na temat wstąpienia do strefy euro? - zapytała polskiego premiera, przebywającego w Davos, dziennikarka Bloomberga. - Czy euro to rozwiązanie, czy problem? Oto pytanie, na które muszę znaleźć odpowiedź - stwierdził Morawiecki.

- Nie jestem przekonany, czy euro ma już problemy za sobą - dodał.

- 20 lat temu byłem ekspertem, jeśli mogę tak powiedzieć, w dziedzinie optymalnego obszaru walutowego - powiedział premier. Jak wyjaśnił, "osiągnięcie optymalnego obszaru walutowego jest bardzo ważne, by dwa obszary geograficzne mogły się połączyć w ramach jednego systemu walutowego". - Nadal nie jesteśmy w tym punkcie, pod względem konwergencji ze strefą euro - stwierdził.

Jak ocenił, do osiągnięcia konwergencji ze strefą euro potrzebnych jest "wiele kolejnych lat silnego wzrostu gospodarczego, osiągnięcie 80-90 proc. poziomu dochodu netto najbogatszych krajów strefy euro czy konwergencja struktur gospodarczych".

Morawiecki dodał, że kluczowe jest osiągnięcie swobody świadczenia usług w ramach Unii Europejskiej, o co walczy Polska. - To jedna z tych wolności, których wciąż brakuje w UE - stwierdził.