Czesław Warsewicz: Nowy Jedwabny Szlak to dla PKP Cargo szansa, z której chcemy maksymalnie skorzystać

Projekt Jedwabnego Szlaku wpisuje się w naszą koncepcję rozwoju i stanowi dla nas dużą szansę. Jako przewoźnik kolejowy chcemy być jego dużym beneficjentem – zapewnia Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Nowy Jedwabny Szlak to projekt, który ma zostać ukończony w 2049 r. – na stulecie Chińskiej Republiki Ludowej. Rząd chiński chce na jego realizację przeznaczyć 300 mld dolarów. Warsewicz podkreślił, że spółka chce aktywnie w nim uczestniczyć.

- Specjalizujemy się w przewozach intermodalnych, czyli kontenerowych. Inwestujemy w większą efektywność terminali, niewykluczone, że chcielibyśmy także wybudować centralny hub logistyczny, który mógłby wesprzeć wymianę handlową – zadeklarował.

Wymiana handlowa Chin i Europy zwiększa się z każdym rokiem. O ile dwa lata z Chin do Unii Europejskiej przyjechało tysiąc pociągów, to rok temu było ich już dwa tysiące, a plany na najbliższe 2-3 lata zakładają zwiększenie ich liczby do 5-6 tysięcy.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl