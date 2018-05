500 plus dla nauczycieli do września. Nie wszyscy mogą na to liczyć

Nauczyciele zasługują na to, by być dobrze wynagradzani - deklaruje minister edukacji narodowej Anna Zalewska. W rozmowie z money.pl przekonuje, że rząd PiS robi wiele, by tak się stało.

Przypomniała m.in. o waloryzacji z 2017 r. - To było pierwsze drgnięcie w wynagrodzeniach od 2012 roku - mówiła. Podkreśliła, że w kwietniu nauczyciele dostali 5-proc. podwyżkę, a w planach są kolejne: jeszcze w tym roku i przyszły. - Od września 2018 roku rozpoczynamy kolejny, trzyletni krok: nauczyciele z ocenę wyróżniającą będą co miesiąc otrzymywać 500 zł. To jest duża odpowiedzialność, dodatkowe środki w budżecie - dodała.

Podwyżki zaproponowane przez resort edukacji nie satysfakcjonują nauczycieli. ZNP prowadzi kampanię informacyjną pod hasłem „Chcemy godnie zarabiać”. Minister edukacji narodowej w rozmowie z money.pl nie chciała odpowiedzieć na pytanie, czy wynagrodzenie w wysokości trzech tysięcy złotych na rękę przy 30-letnim stażu pracy, to dobre wynagrodzenie.

