PKN Orlen obiecuje, że nie podniesie cen z powodu opłaty emisyjnej. "To się nie opłaca"

Ceny paliw nie wzrosną z powodu opłaty emisyjnej - zapewnił w rozmowie z money.pl Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen. Dodał, że koncern weźmie tę opłatę na siebie, bo nie chce tracić klientów.

Zarabiamy na kliencie, trzeba dbać o niego. Jeśli odejdzie z powodu wyższych cen, to odejdzie na długo, dlatego lepiej go zatrzymać - mówił Czyżewski.Podkreślił także, że PKN Orlen rozumie konieczność wprowadzenie opłaty emisyjnej ze względu na cel, jakiemu ma służyć. Z pieniędzy ma być finansowany rozwój elektromobilności oraz wymiana pieców, a to na służyć walce ze smogiem. - Miasta się duszą, musimy się tym zająć - dodał.

