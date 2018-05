Rząd kończy prace nad uzależnieniem składki na ZUS od przychodu. "Przychód to transparentne kryterium"

Projektem zmian w prawie, dzięki którym najmniejsi przedsiębiorcy będą płacić składkę na ZUS uzależnioną od przychodu, już w czwartek zajmie się Rada Dialogu Społecznego, a w kolejnym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów - zapowiedziała w rozmowie z money.pl minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Jak dodała, nie spodziewa się dalszych zmian w projekcie, bo był on już wystarczająco długo konsultowany. - Był trawiony grubo ponad rok - powiedziała.



Zgodnie z projektem przedsiębiorcy uzyskujący maksymalny przychód w wysokości ok. 5 tys. złotych (2,5-krotność wynagrodzenia minimalnego) będą płacić składkę na ZUS w wysokości zależnej właśnie od tego przychodu, zamiast - jak obecnie - ryczałtowej. Odnosząc się do postulatów, by składkę uzależnić od dochodu, powiedziała, że kryterium przychodu jest bardziej transparentne.

