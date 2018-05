Offset towarzyszący zakupowi Patriotów jest mały. PZL Świdnik ma propozycję

Tylko pięć krajów w Europie jest w stanie produkować śmigłowce i Polska do nich należy. PZL Świdnik ma unikalne kompetencje i powinniśmy je dalej wzmacniać - podkreśla Krzysztof Krystowski, wiceprezes Leonardo, właściciela Świdnika.

Zdaniem Krystowskiego, rozczarowujący offset towarzyszący zakupowi Patriotów, powinien skłaniać do szukania technologii u polskich producentów w kolejnych programach zbrojeniowych.



W rozmowie z money.pl Krystowski zaznaczył, że Świdnik jako firma nie czuje się zawiedzony offsetem towarzyszącym pierwszej fazie programu "Wisła" (zakup systemu przeciwrakietowego), bo też nie spodziewał się jakiś korzyścu dla siebie. Dodał jednak, że wartość offsetu jest niższa niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni wcześniej, gdy obowiązywała zasada, że wartość offsetu, czy korzyści dla przemysłu powinna odpowiadać wartości dostaw uzbrojenia.



- Jestem prostym sprzedawcą śmigłowców i nie muszę orientować się z niuansach polskiej polityki zbrojeniowej - dodał. Uważa przy tym, że przy okazji kolejnych programów zbrojeniowych państwo powinno położyć nacisk na kupowanie i pozyskiwanie technologii w Polsce.

