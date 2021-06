1000 zł emerytury przy średniej krajowej. Ekonomista szczerze: nie licz na ZUS

groszek 20 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

ZUS to złodziejstwo. Dostaniesz ledwie cześć tego co pod przymusem wpłaciłeś. W końcu tę potężną instytucję trzeba jakoś utrzymać no i jest też cały tłum uprzywilejowanych co wpłacali mniej a dostaną wyższą emeryturę niż ty. Na dodatek wcześniej niż ty, bo oni przecież ciężko pracują a jak wiadomo ty się byczysz. Musisz więc sam odkładać aby nie zostać na starość lumpem. I tu pis przychodzi ci z "pomocą" - planuje ogromną podwyżkę podatków (dla każdego, z drobnymi rekompensatami dla niektórych) abyś sobie za dużo nie odłożył. A jak jednak coś odłożysz to pis uderzy cię z drugiej strony - potężną inflacją, którą się właśnie rozpędza. Może lokaty? Hmm, oprocentowanie 0,01%. Co robić? Chyba trzeba kupić jakąś nieruchomość. Doskonały pomysł, lecz nie łudź się, pis nie śpi. Już planują podatek katastralny. Będziesz bulił aż miło. Podatki, inflacja i robienie z Polaków dziadów - na tym pis zna się najlepiej. No i jeszcze na kłamstwach i propagandzie.