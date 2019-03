13. emerytura nie dla matek czworga dzieci. "Mama 4+" poza programem

Matki i uprawnieni opiekunowie czworga i więcej dzieci, którzy przystąpią do programu "Mama 4+", mogą zapomnieć o "trzynastkach". Mimo zapowiedzi rządu, że "Mama 4+" to matczyna emerytura, tak naprawdę to rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Dlatego do "Emerytury+" nie może się zaliczać.