Co dalej z 14. emeryturami? Minister wyjaśnia

Ze słów minister Maląg wynika, że trafi ona do ok. 9,1 mln osób. Nie wszyscy jednak otrzymają wypłatę w pełnej wysokości. Trzeba jednak podkreślić, że pełną "czternastkę" otrzyma większość uprawnionych do świadczenia, bo ok. 7,9 mln osób.

Maląg przypomniała również, że trzynasta emerytura jest już zagwarantowana ustawowo. Oprócz tego uruchomiony został program "Mama 4 plus", w ramach którego co miesiąc do ok. 60 tys. osób bez prawa do emerytury nawet na minimalnym poziomie trafiają środki. Dlaczego? Ponieważ wychowywały co najmniej czworo dzieci i nie mogły podjąć pracy zarobkowej.