24 emerytury od Andrzeja Dudy. Politycy nie chcą pamiętać o jego obietnicach wyborczych

Nikt tyle nie obieca, co polityk w kampanii wyborczej. I nawet jeśli te obietnice od początku brzmią mało realnie, to mogą pomóc wygrać wybory. Starając się o reelekcję, Andrzej Duda obiecywał dodatkowe pieniądze emerytom. Jako że mamy w Polsce niemal 10 mln emerytów, rencistów i osób na świadczeniach emerytalnych, to grzechem byłoby nie schylić się po taką liczbę głosów.

"Mam nadzieję, że będzie 14. emerytura, daj Boże potem 15. emerytura, aż dojdziemy do tego, że podwyższymy państwu wszystkie świadczenia emerytalne w sposób bardzo znaczący, bo to jest ważne", mówił w lutym 2020 r. Duda.

"Może w końcu uda się nam dojść do pełnych 12 i będzie za każdym razem dwa razy tyle, co do tej pory mieli. Bo o to właśnie chodzi, bo to będzie dla nich rzeczywiście znaczący wzrost. Do tego zmierzamy", dodał.