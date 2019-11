40 proc. Polaków wybrało PPK. "To będzie fundamentalna zmiana"

"W przypadku przytłaczającej większości pracodawców poziom partycypacji w PPK oscyluje między 20 a 69 proc., z dominantą w przedziale od 30 do 50 proc. Powyższe oznacza, że w zależności od sposobu liczenia, średni rzeczywisty poziom partycypacji w PPK na podstawie badanej grupy mieści się w przedziale między 39 a 42 proc." - piszą autorzy raportu.

Z ich badania wynika, że poziom partycypacji pracowników w PPK jest nieco wyższy w firmach , w których działają związki zawodowe. Udział pracowników w programie rośnie tu do 45 proc. Natomiast wpływu na poziom partycypacji nie ma wielkość firmy. I jeszcze jedna zależność: tam, gdzie większa liczba pracowników pracuje nie na etatach, lecz na umowach zlecenia, udział pracowników w PPK jest niższy.

- 40-50 proc. partycypacja w PPK, którą zakładamy,oznacza, że na starość będzie od stycznia 2021 oszczędzać extra ok. 5 mln Polaków. Teraz jest ok. 1-1,2 mln takich osób. To będzie fundamentalna zmiana - szacuje Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.