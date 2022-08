500 plus dla seniora. Oto kto może ubiegać się o świadczenie

500 plus dla seniora to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Rząd wprowadził je w październiku 2019 roku. Wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą lub za pomocą internetowej Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

500 plus dla seniora. Ile i dla kogo

Kto może się ubiegać o 500 plus dla seniora? Wbrew potocznej nazwie, nie tylko osoby starsze, ale każdy, kto ukończył 18. rok życia i jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona odpowiednim orzeczeniem.

Pieniądze w wysokości 500 zł należą się emerytom, rencistom i osobom pobierającym inne świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, jeśli ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1396,13 zł. Jeśli ktoś ma więcej, to nie dostanie 500 złotych, a kwotę pomniejszoną o tyle, o ile przekracza próg 1396,13 zł. To oznacza, że przy emeryturze czy rencie na poziomie 1896,13 zł i wyższych, 500 plus dla seniora już nie przysługuje.

Pełne 500 zł dostaną też wszystkie osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które mają powyżej 18. roku życia i w ogóle nie są uprawnione do emerytury ani renty i nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych.

Po złożeniu wniosku ZUS wyda decyzję o przyznaniu świadczenia w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji - tłumaczy zakład. 500 plus dla seniora będzie wypłacone od miesiąca, w którym wnioskodawca spełni wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o to świadczenie.

Przypomnijmy też, że od czerwca działa nowy okres świadczeniowy, jeśli chodzi o program Rodzina 500 plus, czyli 500 zł wypłacane na każde dziecko. Kto chce otrzymywać świadczenie, musi złożyć wniosek. Można to zrobić tylko drogą elektroniczną.

Dodatkowe świadczenia dla emerytów

Warto też wspomnieć, że w tym roku ZUS wypłacił już seniorom "trzynaste emerytury", a "czternastki" będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. Te pierwsze dostaje każdy senior uprawniony do emerytury lub renty w pełnej wysokości, czyli 1388,44 zł. Z kolei "czternaste emerytury" w pełnej kwocie 1338,44 zł brutto trafi do seniorów z emeryturą lub rentą nie wyższą niż 2,9 tys. zł brutto.

Ci, którzy mają więcej niż 2,9 tys. zł, dostaną mniejszą "czternastkę", wyliczoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę", czyli pomniejszoną o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł. Wprowadzona też została minimalna wysokość czternastej emerytury - będzie to 50 zł brutto, a więc 45 złotych na rękę.

