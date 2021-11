"Trzynastki" i "czternastki" to za mało. Te dane wiele mówią

Jak czytamy, w raporcie "The best European countries for retirement" firmy Blacktower, która zbadała poziom życia emerytów w 37 europejskich państwach, Polska zajęła 26. miejsce. "Nie najgorzej wypadliśmy pod względem bezpieczeństwa oraz stosunkowo niskich kosztów utrzymania. Przeciętny emeryt wydaje na swoje utrzymanie 1336 zł miesięcznie. To ponad 80 zł więcej, niż wynosi wysokość najniższej emerytury" - podaje "Wyborcza".