Emerytury Polaków mogą być jeszcze wyższe. Prezes ZUS zdradza ważny ruch

waldi 7 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

W ubiegłym roku kupiłem węgiel do ogrzewania domu po 700 zł za tonę. Teraz już jest po 1500 zł za tonę. Do ogrzania domu potrzebuję ok. 4 tony węgla czyli będę musiał zapłacić ok. 3200 zł więcej. Jestem emerytem i ciekawe skąd mam wziąć te pieniądze. Chyba waloryzacja ok 6 lub 7 % mi tego nie zrównoważy. A to jest tylko opał a za co będę żył i się leczył- nie wiem. Taka to wspaniała propaganda rządu.