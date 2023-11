Artyści jak etatowcy. Mogą liczyć na emeryturę i ubezpieczenie

Jak przypomniano na stronie MKiDN , " chodzi o włączenie artystów do powszechnego systemu ubezpieczeń emerytalnych, rentowych i zdrowotnych z jednoczesnym zapewnieniem im mechanizmu wsparcia przy opłacaniu składek".

Nadchodzą zmiany dla ludzi kultury

Wskazano, że nowe przepisy definiują kategorię artystów zawodowych i ich działalność. "Artyście zawodowemu zostaną przyznane uprawnienia bez względu na to, czy w świetle prawa autorskiego danej osobie przynależą prawa twórcy, czy prawa pokrewne do wykonywanego dzieła sztuki (utworu)" - napisano.

Projekt ustawy przewiduje się m.in. powołanie Polskiej Izby Artystów odpowiedzialnej w szczególności za rozpatrywanie spraw związanych z potwierdzaniem lub aktualizacją uprawnień artysty zawodowego, przyznawaniem artystom zawodowym dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wsparcie socjalne. W radzie izby zasiądzie czternastu przedstawicieli organizacji reprezentujących artystów, pięciu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jednego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz jednego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.