Gwiazdor disco polo skarży się na niską emeryturę

"Dostałem pisemko, w którym ZUS po 37 latach płacenia wymaganych składek gwarantuje mi 386 zł emerytury . Nie mogłem w to uwierzyć (...) Moja żona się śmiała, że nawet łódki nie zatankuję za te pieniądze, nie mówiąc już o samochodzie " - poinformował Świerzyński we wpisie, o którym pisze "SE".

Problem z emeryturami. Dotyczy nie tylko artystów

Serwis Bezprawnik.pl podkreśla, że pracujący na umowach cywilnoprawnych, a zwłaszcza umowach o dzieło, są praktycznie wyłączeni z systemu ubezpieczeń społecznych. Dotyczy to nie tylko artystów. "Co gorsza, wszystko wskazuje na to, że system emerytalny w Polsce siedzi na bombie, która cichutko sobie tyka" - czytamy.