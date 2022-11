Idą gorsze czasy. Analitycy ZUS ostrzegają przed dziurą w kasie funduszu na wypłaty emerytur

W ostatnich latach do kasy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z budżetu centralnego trzeba było dopłacać coraz mniej, bo stale rosła liczba osób, za które opłacane są składki emerytalno-rentowe. "Analiza zakładu do 2027 r. pokazuje, że ten trend ma się wkrótce zmienić. Co dodatkowo obciąży i tak coraz bardziej napięte finanse publiczne" - czytamy.

Dziura w kasie FUS. Państwo będzie dopłacać więcej

Optymistyczny wariant w przewidywaniach analityków ZUS zakłada, że liczba odprowadzających składki spadnie o 42 tys., ale w pesymistycznym to już 431 tys. osób. "Tendencja ta będzie na tyle silna, że nie powstrzyma jej nawet rosnąca imigracja zarobkowa. Jednocześnie znacząco wzrośnie liczba osób pobierających świadczenia (emerytów i rencistów) – szacunki mówią od 125 tys., do 223 tys. osób" - czytamy w "DGP".

A to duży problem dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego ZUS wypłaca emerytury i renty. Dziś składki emerytalno-rentowe pokrywają 85 proc. jego wydatków, co sprawiało, że Zakład rezygnował z miliardowych dotacji z kasy państwa.

Ale do 2027 r. ten wskaźnik może się obniżyć do 76 proc. To oznacza, że budżet państwa będzie miał wyższe wydatki – mogą wzrosnąć z 75 mld zł w przyszłym roku do aż 143 mld w 2027 r. - napisano dalej.