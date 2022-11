Duża zmiana w ZUS. Warto się pospieszyć

Każdy, kto jest płatnikiem składek w Polsce, od początku 2023 r. będzie miał ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Do tej pory dotyczył on jedynie płatników rozliczających składki za więcej niż pięć osób.

"Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do pięciu pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie" - podkreślał niedawno rzecznik ZUS Paweł Żebrowski w komunikacie.

Co istotne, płatnicy, którzy nie mają profilu na PUE, muszą go założyć do 30 grudnia 2022 r. Jeśli tego nie zrobią, Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam założy im taki profil.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Państwo wystawiło rachunek Polakom. Wiek emerytalny w górę?

Po co płatnikowi profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że posiadanie własnego profilu to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, co - zdaniem ZUS - powinno skłonić do jak najszybszego założenia konta na platformie. Co konkretnie daje?

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych.

To nie koniec. Przedsiębiorcy za pomocą PUE mogą również kontrolować stan swoich rozliczeń z Zakładem, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. urzędu lub banku).

Jak założyć profil na PUE ZUS?

Konto na Platformie zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Aby zarejestrować i potwierdzić profil, trzeba mieć skończone 13 lat.

Płatnik składek – osoba fizyczna może założyć profil dla siebie, ale też udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. pracownikowi biura rachunkowego lub księgowej).

Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnika do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Więcej informacji na temat PUE ZUS w poniższej prezentacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz także: Profil na PUE ZUS obowiązkowy dla przedsiębiorców

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami ekonomicznymi i biznesowymi, skorzystaj z naszego Chatbota, klikając tutaj.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

podatki składki zus

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.