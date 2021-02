Będziemy pracować do 70-tki. Główny ekonomista PFR nie ma złudzeń

PrzedEmeryt 46 min. temu zgłoś do moderacji 105 7 Odpowiedz

No jak to? Przecież i Duda i Morawiecki i cały PiS od lat oswajają Polaków z dalszymi obniżkami wieku emerytalnego i faktem, że nawet po 20 latach pracy (jak u Policjantów czy górników) zawsze należą się tysiące emerytury, dodatki, 13 i 14 wypłaty itd. To co ten koleś plecie? Przecież co jak co ale Prezydent czy Premier nie mogą kłamać.