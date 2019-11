Bez zniesienia 30-krotności - nowy budżet. PiS przed ważnym głosowaniem

Przypomnijmy, że w środę jako pierwszy nowy projekt w Sejmie pojawiła się ustawa znosząca limit 30-krotności składek na ZUS. Złożył go PiS, a jako poseł wnioskodawca wymieniony jest Marcin Horała. Obecnie osoby najlepiej zarabiające przekroczywszy próg przestają płacić składki, by w przyszłości nie trzeba było wypłacać im gigantycznych emerytur.

Piotr Müller, rzecznik rządu, wyjaśniał w Polsat News, że "to nie jest żadna niespodzianka, że po wyborach PiS pokazuje ten projekt". - My ten projekt założyliśmy przed wyborami - trzeba to wyraźnie podkreślić - w projekcie budżetu państwa. Jest założenie w projekcie budżetu państwa. Jeżeli projekt nie przejdzie, trzeba będzie zmodyfikować wtedy projekt budżetu państwa. W tej chwili w projekcie budżetu te wpływy się znajdują, w związku z tym konsekwentnie realizujemy to, co zapowiadaliśmy przed wyborami - powiedział rzecznik w Polsacie.