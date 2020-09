Budżet państwa zbyt optymistyczny? Nawołują do zawieszenia 500+, 13. i 14. emerytury

Założenia do budżetu na rok 2021 są zbyt optymistyczne - uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). Dlatego też nawołują do rządu, by zrezygnował z części programów socjalnych - np. z 500+ czy dodatkowych emerytur - a zaoszczędzone pieniądze przeznaczył na rezerwę.