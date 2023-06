Chciał wypłacić pieniądze z PPK, ale zdziwiła go kwota. Szybko zmienił zdanie

PPK , czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to system oszczędzania, który ma na celu pomóc w odłożeniu pieniędzy na emeryturę. Jest to dobrowolne rozwiązanie niezależne od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zyskał na PPK 1000 zł

Ten, kto przystępuje do PPK, na starcie otrzymuje dopłatę powitalną w wysokości 250 zł, a następnie rocznie otrzymuje 240 zł. Dodatkowo, decydując się na regularne wpłaty z pensji, 2 proc. kwoty jest pobierane przez PPK z możliwością zwiększenia tej sumy do 4 proc. Pracodawca natomiast dopłaca od 1,5 proc. do 4 proc. do wpłat pracownika.