Coraz mniej rencistów. Dla ZUS-u to spore oszczędności

Dziennikarze " Faktu " dotarli do nowych danych dotyczących rencistów. Wynika z nich, że jeszcze w 2019 roku było ich w Polsce 675 tys.

Skąd ta zmiana? Jak tłumaczą przedstawiciele Zakładu, to efekt kolejnych przepisów, które ograniczają wypłacanie rent.

Zobacz także: Likwidacja OFE. Co dalej - ZUS czy IKE? "Trudna decyzja"

Co prawda zawsze można się starać o przedłużenie renty, ale lekarze nie zawsze się na to zgadzają. Jak czytamy w "Fakcie", coraz częściej stoją oni na stanowisku, że choroba nie musi zawsze przeszkadzać w pracy. A nawet jak przez nią niemożliwa jest praca w wyuczonym fachu, to przecież można się przebranżowić.