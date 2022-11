"Czternastki" na stałe? Prezes ZUS: są bezpieczniejsze rozwiązania

Pytana o zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, że czternasta emerytura ma zostać na stałe wpisana do systemu , prezes ZUS oceniła, że rozwiązania jednorazowe są na pewno bezpieczniejsze dla finansów państwa, bo nie zaciąga się nimi zobowiązań na stałe. Zaznaczyła, że w tym roku tylko ZUS wydał na to dodatkowe świadczenie blisko 9 mld zł.

- Pozostaje pytanie, jaki charakter powinno mieć to świadczenie. Obecnie należy je zakwalifikować jako dochód gwarantowany wypłacany w formie dodatku do świadczenia. Przy wysokiej inflacji znajduję dla czternastki głębsze uzasadnienie - dodała.

Odnosząc się do wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, że jeżeli będzie taka potrzeba, należy rozważyć wprowadzenie piętnastej emerytur, Uścińska stwierdziła, że jest to kwestia oceny możliwości budżetowych.

- Musimy pamiętać o ogromnych kwotach, które już zostały przekazane emerytom i rencistom - wskazała. - W tym roku trafi do nich z FUS ponad 265 mld zł z tytułu emerytur, rent i dodatków do tych świadczeń. W tym jest ponad 18 mld zł z tytułu marcowej waloryzacji, która wyniosła 7 proc. Ponadto otrzymali trzynastą i czternastą emeryturę – razem ze zwolnieniem podatkowym od tych świadczeń to ok. 25,5 mld zł - dodała prezes ZUS w rozmowie z dziennikiem.