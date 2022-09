Trzynasta i czternasta emerytura. Co dalej? Jest projekt budżetu. Maląg stawia sprawę jasno

Minister Maląg w TVP Info zapytano, jak będzie wyglądał przyszły rok, jeśli chodzi o działania dla seniorów, co zakłada przyjęty przez rząd projekt budżetu.

25 mld zł na dodatkowe emerytury

- Wszyscy, którzy otrzymali wysokość najniższej emerytury, to było prawie 8 mln ubezpieczonych. Milion osób skorzystało z mechanizmu złotówka za złotówkę - wyjaśnił wiceminister. Dodał, że osób, które przekroczyły kwotę 4188,44 zł i nie otrzymały 14. emerytury, było niespełna 600 tys.

Polski rynek pracy zablokowany dla Rosjan?

Minister Maląg zapytano też, czy przyjmujemy do pracy Rosjan.

- My nie zamknęliśmy rynku pracy dla Rosjan - powiedziała Maląg. - Przed wybuchem wojny na Ukrainie około 2 proc. wszystkich cudzoziemców pracujących w Polsce to byli Rosjanie, około 40 tys. Dzisiaj szacujemy, że jest to około 16 tys. - powiedziała minister.