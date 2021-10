Długi emerytów sięgają 5,9 mld zł. Jednak ich sytuacja finansowa poprawia się

Długi emerytów zmniejszyły się z 6,4 mld zł w styczniu br. do 5,9 mld zł obecnie - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów . To oznacza, że ich ogólne zadłużenie zmniejszyło się o 0,5 mld zł.

Zmniejszyła się też liczba dłużników. Na początku roku liczba seniorów z problemami finansowymi wynosiła 354,8 tys. Do dziś zmniejszyła się do 331,5 tys.

Z kolei średnie zadłużenie emerytów wzrosło o 38 zł - z 17 954 zł w styczniu do obecnych 17 992 zł.

Największe długi na Śląsku

Rekordzista zalega na 9,1 mln zł. To 74-letni mieszkaniec województwa łódzkiego, który powinien rozliczyć się z bankiem i firmą ubezpieczeniową .

Poprawiły się finanse seniorów

To wsparcie dla 9,8 mln emerytów, do których trafiło łącznie 12,2 mld zł. Teraz trwają przygotowania do wypłaty czternastej emerytury.