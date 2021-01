KRD: Zaległości emerytów wynoszą 6,4 mld zł, spadek o ponad 100 mln zł r/r

"Pandemia nie mogła wpłynąć znacząco na spadek miesięcznych przychodów seniorów, ponieważ wypłatę emerytury, która podlega jeszcze waloryzacji, więc nie traci na wartości, mają zagwarantowaną niezależnie od sytuacji. W 2020 r. do wszystkich seniorów trafiła również tzw. trzynastka , czyli dodatkowe świadczenie, które będzie kontynuowane w kolejnych latach. Nie bez znaczenia był także fakt, że jako główna grupa zagrożonych zarażeniem znacznie ograniczyli wyjścia z domu, a co za tym idzie, również wydatki. Oczywiście, duża część z nich musiała się sobie poradzić ze stałymi opłatami w postaci np. zapłaty za leki lub potrzebne zabiegi, jednak podobnie jak większość Polaków nie wiedząc, jak rozwijać się będzie pandemia, zaczęli jeszcze uważniej oglądać każdy grosz przed wydaniem" - powiedział prezes KRD Adam Łącki, cytowany w komunikacie.

W przeciwieństwie do innych grup w wiekowych w przypadku emerytów, to panie mają więcej do oddania - ponad 3,5 mld zł przy 2,8 mld zł mężczyzn. Stanowią również większość (58%) wszystkich zadłużonych seniorów. Sam moment przejścia na emeryturę jest jednak trudniejszy dla mężczyzn. 65-letnich mężczyzn jest w bazie KRD o połowę więcej niż 60-latek. Proporcja wyrównuje się dopiero wśród 70-latków. Wówczas liczba seniorek i seniorów się równoważy. Wpływ na to ma jednak struktura wiekowa społeczeństwa - według danych GUS, średnia długość życia mężczyzn i kobiet w Polsce to odpowiednio prawie 74 i 82 lata, wskazano również.