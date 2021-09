To było nieuniknione. Polacy masowo rezygnują z przechodzenia na emeryturę

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w 2020 r. na emeryturę przeszło dokładnie w wieku uprawniającym do emerytury 62,4 proc. Polaków. Dla porównania, w 2017 r. świadczenie z ZUS zaczęło pobierać natychmiast po otrzymaniu uprawnień aż 88,3 proc. osób. To oznacza, że liczba osób decydujących się na odłożenie w czasie przejścia na emeryturę w ostatnich trzech latach potroiła się. Co warte podkreślenia, większość osób, które odłożyły emeryturę "na później", to kobiety.