Waloryzacja emerytur może być rekordowa. Tyle zyskają seniorzy

Nie wiem skąd obliczenia, że waloryzacja wskaźnikiem 7,4 %. Wzór na waloryzację to inflacja roczna ( dla koszyka emerytów)plus minimum 20 % realnego wzrostu płac. Co to znaczy, ano to, że rocznej jeszcze nie znamy, a ta 5,5% dotyczy sierpnia, więc roczna może być mniejsza lub większa, w zależności od poziomu inflacji do końca roku. Poza tym, mimo tego, że w ustawie zapisany jest wzrost o MINIMUM 20% realnego wzrostu płac, to i tak " zabetonowali" te 20% realnego wzrostu płac i ani drgnie, a przecież mogli te 20% zwiększyć.. Teraz trochę, co to jest realny wzrost płac, ano jest to wzrost procentowy płac minus inflacja. W artykule podano, że wzrost płac jest na poziomie 9,5 %. Tak więc realny wzrost płac to 9,5% minus 5,5% podanej inflacji i równa się 4 %. Teraz dopiero oblicza się 20% z tej różnicy czyli od 4 % - co daje 0.8%. Teraz dodajmy 5,5% ( podanej w artykule inflacji) plus 0,8% ( 20% realnego wzrostu płac) równa się 6,3 % - tyle , wg. danych podanych w artykule powinna wynieść waloryzacja, a zaznaczam te wskaźniki 5,5% i 9,5% mogą jeszcze ulec zmianie. Należy dodać też, że bywa, że inflacja z koszyka emeryta bywa troszkę większa niż z "ogólnego" koszyka. Podawanie wskaźnika waloryzacji dzisiaj, jest obarczone dużym błędem, a jakie dane ukaże GUS w przyszłam roku, to jedna wielka niewiadoma. Pozdrawiam.