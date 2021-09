Na co emeryci wydają trzynastkę? Wyniki ankiety przygnębiają

taka sytuacja 1 godz. temu zgłoś do moderacji 16 5 Odpowiedz

Biedny emeryt jest celem PiS. Ma być biedny po to, by wdzięcznie reagował na każdą jałmużnę. Więc cały system przechodzenia na emeryturę PiS ukształtował tak, by było jak najwięcej biednych. . . . Emeryt daje głosy wyborcze, synekury, posady dla krewnych, bogactwo towarzyszy PiS. Więc emerytowi trzeba pchać kasę, oczywiście od tych co jeszcze pracują. I trzeba generować jak najwięcej emerytów, najlepiej biednych, bo wtedy chętnie oddadzą głos na partię w zamian za naste-emerytury. Emeryt który wypracował sobie sensowną emeryturę, płacił duże składki - jest zbyt niezależny. Musi wisieć u klamki PiS i skomleć o kolejne partie jałmużny. Stąd ten wcześniejszy wiek emerytalny > to więcej biednych emerytów, posłusznych za 13-naste i 14-naste emerytury. Zasada "im więcej składek do ZUS odłożysz, tym więcej dostaniesz" już nie obowiązuje. A że system się wali? Cóż... Obajtek masz już kilkadziesiąt nieruchomości, a żonę w spółach PiS, znajomy z Pcimia dostarcza parówki do Orlenu, biznes się kręci.