Dobre dane z ZUS. Pozytywne zaskoczenie dla rządu

Po pięciu miesiącach roku na konto ZUS wpłynęło ponad 26,8 mld zł więcej niż rok wcześniej. To ponad 15-proc. wzrost rok do roku. Potwierdza to, że utrzymuje się pozytywny trend z początku roku. ZUS bowiem pokazał właśnie pełne wyniki za pierwsze trzy miesiące tego roku, widać w nich kolejny rekord.

Tzw. wydolność, czyli udział wydatków opłacony z bieżąco wpływającej składki osiągnął historycznie wysoki poziom 85,5 proc. Jak wynika z danych ZUS w tym okresie wpłynęło 85 mld zł ze składki, blisko 10 mld zł więcej niż rok wcześniej w analogicznym okresie to wzrost o blisko 14 proc.

To zapowiedź, że ZUS w tym roku może osiągnąć całkiem dobry wynik. Sporo wyższe były jednak także wydatki 98 mld zł, z czego najwięcej na emerytury i renty - 86 mld zł. łącznie wydatki wzrosły o ponad 16 proc.

- Początek roku wygląda dobrze, choć zawsze pierwszy kwartał jest lepszy, bo wtedy właśnie materializują się czynniki pozytywne. Przede wszystkim wynagrodzenia rosną w sposób systematyczny i stały, mniej więcej 11-12 proc. rok do roku. W warunkach malejącej inflacji przekłada się to na wzrost płac realnych, co pozytywnie wpływa także na konsumpcję. Tak więc po stronie przychodowej sytuacja zmienia się w dobrym kierunku - podkreśla Łukasz Kozłowski główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Choć z drugiej strony FUS musi radzić sobie z odłożonymi w czasie skutkami inflacji, czego efektem jest wysoka waloryzacja rent i emerytur, co pociągnęło za sobą wzrost wypłacanych świadczeń o ponad 12 proc. A ponieważ jest ona przeprowadzana w marcu, to jej skutków nie widać w pełni w wynikach za I kwartał. Dlatego wydolność FUS w dalszej części roku zapewne nie będzie tak wysoka.

Mimo to dane ZUS mogą być optymistyczne dla ministra finansów. Jak wynika z liczb w okresie styczeń–marzec br. fundusz otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 9,4 mld zł, czyli o 0,7 mld zł większą niż w tym samym okresie 2023 r. Łącznie ZUS może w tym roku otrzymać ponad 72 mld zł. ale dotychczasowe wyniki pokazują, że pewnie to będzie pozycja, na której Andrzej Domański zaoszczędzi.

- Na pewno po I kwartale sytuacja jest dobra i wygląda na to, że będzie można pokryć koszt wakacji od ZUS, które mają wejść w życie bez zwiększania dotacji. Możliwe nawet, finalnie na koniec roku nie weźmiemy całości dotacji, ale na razie trudno jeszcze o skali ewentualnych oszczędności - słyszymy od rozmówcy z ZUS. Zdaniem Łukasza Kozłowskiego może być ona znacząca.

- Wygląda na to, że FUS nie będzie musiał wykorzystać pełnej dotacji z budżetu państwa na ten rok, prawdopodobnie mówimy o kwocie rzędu 10 mld zł, których FUS nie wykorzysta - podkreśla Kozłowski.

Na dobre wyniki FUS składa się nie tylko efekt wzrostu wynagrodzeń, ale także nadal dobra sytuacja na rynku pracy, choć przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było nieznacznie niższe (o 0,2 proc.) od notowanego rok wcześniej. Nadal kontynuowany jest trend wzrostu zatrudnienia obcokrajowców.

Jak wynika z danych ZUS w ogólnej liczbie ubezpieczonych 7 proc. osób posiadało obywatelstwo inne niż polskie i na koniec marca zarejestrowanych było ponad 1 138,3 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 6 proc. rok do roku. W liczbie tej 59 proc. osób było pracownikami, a ponad 36 proc. wykonywało pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia. Tak jak od lat najliczniejszą grupą obcokrajowców stanowią Ukraińcy 762 tys. osób, czyli 67 proc. obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS. Na drugim miejscu są Białorusini - 131 tys. osób.

Z kolei jeśli chodzi o wypłaty świadczeń to najwięcej wypłacanych jest tych emerytalno rentowych - niemal 8 mln. Najwięcej emerytur, które trafiają do 6,26, mln osób o prawie 130 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2023 r. Maleje za to liczba rent i to zarówno rodzinnych jak i tych z tytułu niezdolności do pracy. Łącznie spadła ona o ponad 52 tys.

Grzegorz Osiecki, Tomasz Żółciak, dziennikarze money.pl

