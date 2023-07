Seniorzy zyskają. Nowość w 500 plus

500 plus dla seniora to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Rząd wprowadził je w październiku 2019 r. Od tego czasu świadczenie nie było waloryzowane.

Zmiany w 500 plus dla seniorów

Wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą lub za pomocą internetowej Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wbrew potocznej nazwie, świadczenie przysługuje każdemu, kto ukończył 18. rok życia i nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona odpowiednim orzeczeniem.

"Obecnie 500 plus przysługuje tym osobom, których świadczenie razem z emeryturą lub rentą nie przekracza kwoty 2157,80 zł brutto. Przy czym świadczenie w maksymalnej wysokości, czyli 500 zł na rękę, można otrzymać, jeśli emerytura lub renta (lub inne dochody) nie przekracza 1657,80 zł brutto miesięcznie. Jeśli jest wyższa, 500 plus jest zmniejszane na zasadzie 'złotówka za złotówkę'" - tłumaczy "Fakt".

Dziennik wskazuje, że w 2024 r. seniorów czekają zmiany. Ma bowiem wzrosnąć limit uprawniający do otrzymania 500 plus. Wzrost ma sięgać co najmniej wskaźnika prognozowanej inflacji, czyli 12,3 proc.

Tym samym - jak czytamy - kryterium powinno wzrosnąć do 2423,21 zł brutto. Tak więc by otrzymać 500 plus w pełnej kwocie, emerytura lub renta nie mogłaby przekroczyć 1923,21 zł brutto. "Osoba, która obecnie ma 1800 zł brutto emerytury, otrzymuje 357,80 zł świadczenia uzupełniającego. W przyszłym roku (świadczenia są waloryzowane od 1 marca), może otrzymać prawie 402 zł" - wskazuje "Fakt". Oprócz tego rząd ma też rozważać podniesienie kwoty samego świadczenia.

