Dodatkowe 1200 zł dla seniora. Hołownia ma pomysł na wyższe wypłaty

- Jeżeli pyta pani o to, czy ludzie w wieku emerytalnym powinni dalej pracować, to odpowiedź naszego ruchu jest taka, że należy im to umożliwić i zachęcać do tego - powiedział lider Polski 2050. Zaproponował też, by osobom, które są w wieku emerytalnym i zdecydują się na dalszą pracę, wypłacać wszystkie "utracone" trzynaste emerytury. - Żebyś nie czuł się pokrzywdzony w stosunku do tych, którzy na emeryturę poszli - zaznaczył.