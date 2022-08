Zaskakujące prognozy emerytur Polaków. Mamy wewnętrzne wyliczenia ZUS

Pogarszają się prognozy ws. emerytur dzisiejszych 30-latków. Przy niezmienionym wieku emerytalnym stopa zastąpienia, czyli stosunek wysokości przyszłej emerytury do ostatniego wynagrodzenia, może wynieść w 2060 r. nie ok. 25 proc., jak do tej pory się wydawało, a jedynie 18,7 proc. - wynika z raportu zleconego przez ZUS. Jednocześnie - jak ustalił money.pl - siła nabywcza emerytur będzie rosnąć. Co ciekawe, choć na dzisiaj wydaje się to abstrakcją, według ZUS w 2080 r. średnia emerytura ma wynieść 21 tys. zł.