Donald Tusk mógł zyskać na Polskim Ładzie. Jednak nie skorzysta

Donald Tusk mógłby skorzystać z zerowego PIT-u

Jednym z rozwiązań wprowadzonych przez reformę podatkową jest zerowy PIT dla seniora. Jak przypomina "Fakt", to ulga, która miała zachęcić osoby starsze do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Dzięki niej nie płacą one podatku dochodowego do kwoty ok. 85 tys. zł. Warunek? Nie mogą pobierać emerytury.