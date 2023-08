Dorabianie do emerytury. Trzeba uważać, bo od września nowe limity

Emeryt 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 5 Odpowiedz

Ja się tak zastanawiam,przecież zarobiliśmy na własne emerytury, to dlaczego rząd chce zabierać nam pieniądze którymi niema prawa się rządzić? Polacy mają być biedni? Żyć z miesiąca na miesiąc? Bo nam rząd pomoże? Ja nie chcę ich pomocy.Niech oddają pieniądze które nie są ich.Politycy mogą wszystko a my ? Mamy żyć na usługiwanie im?Przecież to oni mają nam służyć a nie zabierać.Co to za kraj?