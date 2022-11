Druga waloryzacja emerytur jeszcze w tym roku? Posłowie zdecydują o przyszłości projektu

Na waloryzację rent i emerytur seniorzy będą mogli liczyć dopiero od marca 2023 r. Jednak w Sejmie jest też projekt ustawy, który przewiduje drugą waloryzację jeszcze w tym roku. Gdyby posłowie na niego przystali, to wskaźnik wyniósłby nawet 11 proc. Dla seniorów oznaczałoby to nawet dodatkowe kilkaset zł do emerytury.