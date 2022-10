Rząd ujawnił zasady waloryzacji w 2023 r. Na takie emerytury mogą liczyć seniorzy

Waloryzacja 2023 r. Kto może liczyć na 250 zł?

"Fakt" przyjrzał się rządowej propozycji i pisze, że na wzrost świadczenia o 250 zł brutto mogą liczyć dziś osoby pobierające świadczenie od minimalnego do 1850 zł brutto. Osoby powyżej tego progu mogą liczyć, że emerytury wzrosną o 13,8 proc., gdyż będzie to dla nich korzystniejsze.

Przypomnijmy, że minimalna emerytura dziś wynosi 1338,44 zł brutto. Oznacza to, że od 2023 r. świadczenie to wzrośnie do poziomu 1558,44 zł brutto ("na rękę" daje to 1445,48 zł).