Przy standardowej umowie o pracę wypłata netto z takiego wynagrodzenia to około 4080 zł . Zaliczka na PIT zabiera bowiem około 366 zł, a składki na ubezpieczenia kolejne ponad 1200 zł.

Przy okazji GUS podał też kilka innych wskaźników związanych z wynagrodzeniami. Okazuje się, że przeciętne wynagrodzenie w samym czwartym kwartale 2021 otarło się o 6 tys. zł brutto . Dokładna kwota to 5995,09 zł.

Waloryzacja emerytur 2022

To, o ile wzrosną emerytury i renty, zależy od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dodatkowo zwiększa się go o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.