Emeryci ucierpią jak tysiące nauczycieli i mundurowych? Jest odpowiedź minister w sprawie Polskiego Ładu

Emeryt 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czytam o tym partyjnym ładzie, pisowskim, bo polski to za duże słowo. I mam wrażenie, że jest to umyślny rodzaj walki z własnym społeczeństwem. Prawie nikt nie odniesie korzyści, a jeżeli to bardzo niewielkie. Dojdzie do upadku małej przedsiębiorczości i w znacznym zakresie przejścia do szarej strefy. Dokładając inflację zubożenie społeczeństwa będzie ogromne. Kto to wymyślił i po co? Chcą ulżyć ludziom to są proste metody, obniżyć podatki od osób fizycznych np. do 5 procent, i te od przedsiębiorstw powiedzmy o połowę, i niech się ludzie rozwijają w spokoju. Co ci włodarze mają w głowach jest wielka zagadka, chyba, że naprawdę jest to jakaś gra.