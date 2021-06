Emerycie! Tyle wyniesie twoja nowa trzynastka

PiS zapowiedział Polski Ład, który ma w 2022 roku przynieść rewolucyjne zmiany podatkowe. Osoby otrzymujące renty i emerytury do 2500 zł brutto (do 2080 zł na rękę) nie będą płaciły podatku tych pieniędzy. W efekcie seniorzy otrzymujący minimalną emeryturę (1066 zł) miesięcznie zyskają ok. 70 zł.