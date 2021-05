Emerycie złóż ten wniosek. Możesz dostać nawet 400 zł dodatkowo

W grudniu 2020 r. emeryturę niższa niż minimalną (1200 zł brutto) pobierało w Polsce 310 tys. seniorów. To wzrost o prawie 50 tys. zł w przeciągu roku - jak informuje ZUS.

Jednak niektórzy, mogą podwyższyć swoje senioralne świadczenia. Umożliwi im to zmiana zaproponowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Kto może na tym skorzystać? Głównie dorabiający do emerytury i ci którzy odprowadzają składki do ZUS. Jeśli zatem jesteś w takiej sytuacji, wystarczy tylko złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza" urodzeni przed 1949 r., mają też prawo, pobierając emerytury na starych zasadach, przeliczyć świadczenie raz na kwartał. Młodsi emeryci mogą o to zawnioskować raz w roku.

- Po pierwsze, korzystają na wyższej kwocie bazowej, od której liczy się wartość świadczenia, oraz korzystają na doliczeniu nowego okresu składkowego, co też znacząco podnosiło wysokość świadczenia - tłumaczył ekspert.

To może nie być koniec zmian, bowiem resort przymierza się do likwidacji art. 110a ustawy o emeryturach, który został wprowadzony w 2015 r. Ten zapis uprawnia osoby, które zarabiały przed 1999 r. do korzystania z przeliczenia świadczenia z uwzględnieniem korzystniejszych lat.