Emerytury stażowe. Andrzej Duda z nich nie rezygnuje. "Od jakiegoś czasu nad tym pracujemy"

jajco 2 min. temu

Na emeryture isc !!! A pozniej awanturowac sie ze jest mala !!! Pluc na tych co ciezko pracowali i maja wysokie emerytury !! A pisowski rzad tym nierobom podwyzsza te marne emerytury kosztem podwyzek tych co maja wiecej !! Pisi rzad nauczyl czesc Polakow zyc na koszt spoleczenstwa !! sa cale pokolenia co po wyplate chodza do urzedu !!! Nigdy nie pracowali !! Zyja lepiej od tych co pracuja